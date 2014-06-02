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حملات السيسي و«كمل جميلك» تبحث دعم موافي داخل مجلس النواب

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حملات السيسي و«كمل جميلك» تبحث دعم موافي داخل مجلس النواب حملات السيسي و«كمل جميلك» تبحث دعم موافي داخل مجلس النواب

مراد موافى

اجتمعت،  أمس الأح ، بشكل عاجل عدد من جبهات دعم المشير عبد الفتاح السيسى وحملة «كمل جميلك» و« أد الدنيا» ومؤيدى وعدد من الحركات والأحزاب، لبحث خطوات التحرك فى الأيام القادمة لدعم مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامه الأسبق، ليكون الظهير السياسي للمشير فى مجلس النواب القادم.

وقال ممدوح شفيق النحاس، مؤسس حزب «مصر أد الدنيا»، أننا اجتمعنا لتنفيذ رؤية  الحزب فى دعم رؤيتنا لتشكيل ائتلاف سياسي يقوده الوزير مراد موافى فى المرحلة القادمة ليكون الظهير السياسي للمشير فى مجلس النواب.

ومن جانبه قال صموئيل العشاى، منسق رابطة محبي مراد موافى، أن الفترة القادمة ستشهد عدد من التحركات فى اتجاهات مختلفه لتشكيل مجلس الشعب القادم بما يتوافق مع أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو،  ويتم تمثيل الشباب بشكل يتساوى مع طموحاتهم.

 وأضاف بشير حمد، مؤسس حملة «كمل جميلك» والأمين العام لجبهة مؤيدى السيسي، أن الجبهه تعمل على اسراع خطوات تأسيس الائتلاف الذى نسعى لتكوينه ليترأسه موافى بمشاركة الأحزاب وشباب الثورة.

 وحضر الاجتماع عدد من شباب الثورة والحملات الشعبية المؤيدة للمشير السيسي و حركة عمر سليمان وحملة كمل جميلك وجبهة مؤيدى السيسي وحركة شركاء من أجل الوطن و حزب الاستقامة وحزب مصر أد الدنيا وائتلاف 30 يونيو ورابطة مؤيدى مراد موافى ومجموعة من الحركات الداعمه للمشير، ومن الشخصيات العامه الفنان طارق النهرى عضو المكتب السياسي لداعمى السيسي، وايمن تركى الشهير بزعيم ميدان التحرير، ومحمد ابو النصر منسق عام جبهة مؤيدي السيسي، وأحمد سعيد منسق حركة شركاء من أجل الوطن.

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