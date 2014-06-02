مقتل العشرات بهجمات للمعارضة في حلب

قتل وأصيب عشرات الأشخاص خلال الأيام الثلاثة الماضية في حلب جراء هجمات شنتها قوات المعارضة على مناطق تسيطر عليها الحكومة في المدينة، في وقت سقطت عدة قذائف هاون وسط دمشق.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن 50 شخصا قتلوا في الأحياء التي تسيطر عليها الحكومة منذ السبت الماضي.

من جانبه قال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي إن 20 شخصا قتلوا السبت الماضي فقط .

وفي دمشق، سقطت قذائف هاون قرب ساحة التحرير في شارع بغداد وسط العاصمة السورية دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

في هذه الأثناء، رفضت كتائب المعارضة المسلحة في ريف حمص الشمالي، في بيان، أي مصالحة مع القوات الحكومية على غرار ما جرى في المدينة، وشكلوا غرفة عمليات مشتركة.

وفي جنوب البلاد، اندلعت اشتباكات بين الجيش الحر والقوات الحكومية التي تحاول استعادة السيطرة على بلدة القحطانية على الشريط الحدودي مع الجولان المحتل بريف القنيطرة.

أ ش أ