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صحيفة: مورينيو سيوقع لتشيلسي أربعة مواسم مقابل 15 مليون يورو سنويا

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صحيفة: مورينيو سيوقع لتشيلسي أربعة مواسم مقابل 15 مليون يورو سنويا صحيفة: مورينيو سيوقع لتشيلسي أربعة مواسم مقابل 15 مليون يورو سنويا

(إفي) - ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية اليوم الخميس أن البرتغالي جوزيه مورينيو سيتولى تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم اعتبارا من الموسم المقبل، ولمدة أربعة مواسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو سيتقاضى راتبا قدره 15 مليون يورو سنويا، علما بأن راتبه في ريال مدريد، الذي سيرحل عنه بنهاية الموسم الكروي الحالي، كان يبلغ 12 مليون يورو فقط.

ولم يتم حتى الآن تأكيد نبأ عودة مورينيو لتدريب تشيلسي الإنجليزي مجددا، ولكن وسائل الإعلام البريطانية تتحدث عن إتمام هذه الصفقة خلال الفترة المقبلة.

ومن المعروف أن مورينيو تولى تدريب تشيلسي في الفترة ما بين 2004 و2007 قادما من بورتو البرتغالي، وحقق معه الفريق الفوز مرتين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وبعدها تولى تدريب إنتر ميلانو الإيطالي.

وفي عام 2010 أصبح مورينيو مدربا لريال مدريد الذي فاز معه على مدار ثلاثة مواسم بلقب واحد في بطولات الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر المحلية.

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