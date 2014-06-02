الفتيات المختطفات بنيجيريا يعانين من الجوع

أعرب عدد من الفتيات النيجيريات اللاتي تم اختطافهن في منتصف أبريل الماضي من داخل مدرسة ببلدة (شيبوك) بولاية (بورنو) شمال شرق نيجيريا علي يد عناصر تابعة لجماعة بوكو حرام عن الألم الشديد بسبب الجوع.

وذكر تقرير نشر في العاصمة النيجيرية أبوجا اليوم الإثنين أن عددا من الفتيات ظهرن في شريط فيديو آخر يوم أمس الأحد، بأوجه شاحبة بسبب الجوع وطالبن الحكومة النيجيرية بالعمل علي إطلاق سراحهن خاصة وأن الخاطفين ليس لديهم الطعام الكافي لإطعامهن.

وأكد سكان بولاية (بورنو) التي تمت فيها عملية الاختطاف أن نقص الطعام أجبر أعضاء بوكو حرام علي سرقة المواد الغذائية من الأسواق بولايات (يوبي) و (ادماوا) و (بورنو) القريبة من غابة (سامبيسا) والتي يعتقد أن الفتيات محتجزات بها.

يشار إلي أن الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان قال منذ أيام أنه أمر ببدء حملة أمنية واسعة النطاق وشاملة لوضع حد لتمرد جماعة بوكو حرام. ، وأضاف – في خطاب إلي الأمة بمناسبة عيد الديمقراطية – “إن إدارته مصممة على حماية الديمقراطية ووحدة البلاد الوطنية” ، وتوعد بالعمل علي إطلاق سراح الفتيات.

وأظهر العديد من دول العالم المختلفة ومنظمات وهيئات دولية ،مثل الأمم المتحدة والأزهر ومنظمة التعاون الإسلإمي واليونيسيف، مؤخرا تعاطفا غير مسبوق مع الحكومة النيجيرية بعد اختطاف الفتيات.

وقد تمثل هذا التعاطف في إعلان الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا وبريطانيا ودول أخري استعدادها لمساعدة السلطات النيجيرية في البحث عن الفتيات المختطفات اللاتي لم يعرف مصيرهن حتي الآن بسبب نقلهن إلي الغابات المجاورة للكاميرون ، والأنباء التي أفادت بأن الخاطفين نقلوا بعضهن إلي دول مجاورة مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.

أ ش أ