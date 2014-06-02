محافظ السويس : تشغيل تجريبي لميناء بور توفيق الأربعاء القادم‎

قال اللواء العربي السروي محافظ السويس أن ميناء بور توفيق سوف يتم تشغيلها بشكل تجريبي يوم الأربعاء القادم قبل التشغيل الرسمي وعودة حركة نقل الركاب بين مينائي السويس وجدة السعودي يوم 18 يونية الحالي.

أضاف محافظ السويس أن الهدف من التشغيل التجريبي هو تنشيط الحركة واكتشاف اى مشاكل أو أخطاء قبل بدء العمل الرسمي موضحا أن تشغيل الميناء كان حلم لشعب السويس منذ أكثر من 11 عام من أجل عودة السويس مرة أخري الخطوة الاولي للحجاج المصريين إلى بيت الله الحرام كما كان من قبل ، مقدما الشكر لجميع من ساهم فى هذا العمل من أجل عودة الحركة الملاحية الخاصة بالركاب للميناء مرة أخرى.

كان حسم الدكتور ابراهيم الدميرى وزير النقل خلال شهر أبريل الماضي أزمة توقف ميناء الركاب بميناء بورتوفيق، وذلك بعد عدة اجتماعات عقدها خلال الفترة االسابقة مع ملاك العبارات والوكلاء الملاحيين توصل خلالها الى اعادة تشغيل خط الركاب.

وكان اخر هذه الاجتماعات امس بحضور اللواء حسن فلاح رئيس هيئة موانى البحر الاحمر، والمستشار ابراهيم يوسف مستشار وزير النقل، ومشغلى العبارات وتم الاتفاق على ان يبدأ اعادة تشغيل خط الركاب ببورتوفيق فى منتصف مايو المقبل بعد التنسيق مع الجانب السعودى.

على ان تعمل العبارات على الخط الملاحى ما بين ميناء بورتوفيق وموانى ” جده- ضبا- ينبع ” بحسب ما يحدده الجانب السعودى.

واشار اللواء حسن فلاح الى انه تم التعاقد مع شركات نقل برى لتوفير اتوبيسات لنقل الركاب داخل مصر والاراضى السعودية، حيث سيتم العمل بنظام خدمة ” door to door ” وهى خدمة جديدة تعمل لاول مرة فى الموانى المصرية، حيث تنقل الاتوبيسات الركاب المسافرين الى الاراضى السعودية عبر موانى بورتوفيق من مدنهم وقرائهم بمحافظات مصر المختلفة الى المدن السعودية التى يقصدونها.

واضاف ان تعريفة الركوب ستكون موحده وشاملة كافة نفقات النقل وذلك بهدف تخفيض الاعباء على الركاب، وسوف يتم انشاء ساحات جديدة بميناء بورتوفيق اعادة تشغيل خط الركاب بميناء بورتوفيق منتصف يونية الحالي بشكل رسمي.