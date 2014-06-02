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محافظ السويس يناقش خطة تسويقية لدورات مركز السويس – ألمانيا للحام‎

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محافظ السويس يناقش خطة تسويقية لدورات مركز السويس – ألمانيا للحام‎ محافظ السويس يناقش خطة تسويقية لدورات مركز السويس – ألمانيا للحام‎

مركز السويس – المانيا للحام

عقد اللواء العربي السروي محافظ السويس اجتماع بمجلس إدارة مركز السويس – المانيا للحام لمناقشة اللائحة المالية والإدارية بالمركز وخطة التسويس لدورات للعمال بالمركز.

وأشار بيان صادر من الديوان العام أن المجلس ناقش إعادة هيكلة فريق العمل والمدربين ، كذلك دعم وزارة القوي العاملة ، كما تم مناقشة إعداد خطة تسويق بالتنسيق ما بين المحافظة ووزارة الصناعة والقوي العاملة والتربية والتعليم والتعليم العالي وكليات الهندسة وكليات الصناعات .

وأكد المحافظ علي أعضاء مجلس الإدارة بتنشيط عملية التسويق للدورات من خلال المرور علي الشركات العاملة علي أرض السويس كما تقرر تنظيم دورات مسائية خلال شهر رمضان المبارك .

حضر اللقاء المهندس محمد مرسي السكرتير العام المساعد وطارق الجمال مدير المركز وهشام جابر مدير عام المالية والإدارية بالمحافظة والدكتور محمد النجار والمهندس إسماعيل إبراهيم أعضاء مجلس الإدارة .

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