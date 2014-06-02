الكنيسة الأرثوذكسية: عمل مبادرة بحثية توثيقية خاصة برحلة العائلة المقدسة

أكد القس بولس حليم متحدث الكنيسة الأرثوذكسية أن احتفال كنيسة أبو سرجة بعيد دخول العائلة المقدسة الى مصر ساده جو من المودة والتألف والوحدة والفخر من الجميع مسلمين ومسيحيين بهذه المناسبة السعيدة والذى إختتم بمبادرة بحثية توثيقية خاصة برحلة العائلة المقدسة .

من الجدير بالذكر أنه إحتفلت أمس كنيسة المغارة كنيسة المغارة المقدسة والشهيدين سرجيوس وواخسالشهيرة بابو سرجة بمصر القديمة أمس بعيد دخول العائلة المقدسة الى مصر برعاية وحضور الانبا يوليوس الاسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وقد شارك في الحفل من الاباء الاساقفة الانبا ديمتريوس أسقف ملوي والانبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الانبا مقار بوادي النطرون ومن السادة الوزراء والمحافظين الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الاعلام والدكتور صابر عرب وزير الثقافة والدكتور جلال أمين محافظ القاهرة كما حضر الحفل اللواء عفت أديب مندوبا عن السيد فريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع ، والعميد شعبان خليفة مندوبا عن السيد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومن السفراء السيد جيمس وات سفير بريطانيا بالقاهرة ومن الشخصيات العامة الدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الاهرام والاستاذ محمد عبد الهادي علام رئيس التحرير والدكتور مصطفي الفقي ورجل الاعمال المعروف منير غبور والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، بالاضافة إلي لفيف من الادباء والمفكرين والفنانين.

و تخلل الحفل عرض فيلم عن رحلة العائلة المقدسة لمصر ثم قام الحضور بزيارة المغارة المقدسة والتي توجد بداخل الكنيسة وقد عاشت فيها العائلة المقدسة فترة من الزمن ليست بقليلة عندما جاءت إلي منطقة مصر القديمة