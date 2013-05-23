رسميا: برلين تستضيف نهائي دوري الأبطال 2015

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الملاعب التي ستستضيف نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي لعام 2015.

ويستضيف الملعب الأوليمبي ببرلين نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما سيلعب نهائي الدوري الأوروبي في وارسو ببولندا.

وأعلن جياني إينفانتينو سكرتير عام الاتحاد الأوروبي عن استضافة الملعبين لنهائي البطولات الأوروبية للعام بعد المقبل.

ويستضيف الملعب الأوليمبي ببرلين نهائي دوري الأبطال لأول مرة ولكن سبق لمدينتين ألمانيتين أن استضافته من قبل حيث استضافت ميونيخ نهائي 1993 و 1997 و2012 بينما لعب نهائي 2004 بجيلسينكيرشن.

وكان "يوفا" في العام الماضي قد أعلن عن استضافة بنفيكا لنهائي دوري الأبطال في 2014 وتورينو لنهائي الدوري الأوروبي لذات العام.

يذكر بأن الملعب الأوليمبي ببرلين هو من استضاف نهائي كأس العالم 2006 بين فرنسا وإيطاليا والذي شهد تتويج الأزوري بالمونديال.