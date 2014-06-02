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بالفيديو:حضّري اللحم بصلصة الخردل

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بالفيديو:حضّري اللحم بصلصة الخردل بالفيديو:حضّري اللحم بصلصة الخردل

الإثنين 02-06-2014 18:37

المقادير:
- 250 غرام من لحم "الستيك"
- 200 غرام من الكريما الحيواني
- 100 غرام من الخردل
- 20 غرام من الصلصة الانكليزية
- 5 غرامات من صلصة "التباسكو" الحرّة
- رشّة من الملح
- رشّة من الفلفل الأسود
- 200 غرام من البطاطا البوريه

طريقة التحضير:
1- يخلط الخردل مع الصلصة الانكليزية وصلصة "التباسكو" الحرّة (حسب الرغبة).
2- يضاف الى المزيج الملح والفلفل الأسود والكريما تدريجياً.
3- يملّح ويبهّر لحم "الستيك" من الجهتين.
4- في مقلاة وعلى نارٍ قوية،يقلى اللحم مع القليل من الزيت النباتي.
5- عند نضوج اللحم، يسكب عليه صلصة الخردل ويقلّب اللحم جيداً.
6- يسكب اللحم في طبق التقديم، ويقدّم الى جانبه البطاطا "البوريه".
7- يقدّم الطبق ساخناً، ويرشّ عليه الفلفل الأسود.

ذه المقادير تكفي شخصاً واحداً).

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