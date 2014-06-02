بالفيديو:حضّري اللحم بصلصة الخردل

المقادير:

- 250 غرام من لحم "الستيك"

- 200 غرام من الكريما الحيواني

- 100 غرام من الخردل

- 20 غرام من الصلصة الانكليزية

- 5 غرامات من صلصة "التباسكو" الحرّة

- رشّة من الملح

- رشّة من الفلفل الأسود

- 200 غرام من البطاطا البوريه

طريقة التحضير:

1- يخلط الخردل مع الصلصة الانكليزية وصلصة "التباسكو" الحرّة (حسب الرغبة).

2- يضاف الى المزيج الملح والفلفل الأسود والكريما تدريجياً.

3- يملّح ويبهّر لحم "الستيك" من الجهتين.

4- في مقلاة وعلى نارٍ قوية،يقلى اللحم مع القليل من الزيت النباتي.

5- عند نضوج اللحم، يسكب عليه صلصة الخردل ويقلّب اللحم جيداً.

6- يسكب اللحم في طبق التقديم، ويقدّم الى جانبه البطاطا "البوريه".

7- يقدّم الطبق ساخناً، ويرشّ عليه الفلفل الأسود.

(هذه المقادير تكفي شخصاً واحداً).

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