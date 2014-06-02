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نيابة الغردقة تطلب تحريات المباحث في واقعة ضبط صاحب شركة عقارات انتحل صفة طبيب

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نيابة الغردقة تطلب تحريات المباحث في واقعة ضبط صاحب شركة عقارات انتحل صفة طبيب نيابة الغردقة تطلب تحريات المباحث في واقعة ضبط صاحب شركة عقارات انتحل صفة طبيب

النيابة العامة

قرر اسلام شمس مدير نيابة الغردقة طلب تحريات المباحث حول واقعة ضبط متهم حاصل علي ليسانس اداب انتحل صفة طبيب ويعمل بمستشفي خاص لعدة اشهر وتقرر حجز المتهم لحين ورود التحريات.

كانت مباحث الأموال العامة التابعة لمديرية أمن البحر الأحمر القبض ، على صاحب شركة عقارات بمدينة الغردقة، لانتحاله صفة طبيب أمراض جلدية والعمل بمستشفى خاص شهير بالغردقة لمدة 5 أشهر ، والكشف على السيدات فقط المترددات على المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة ويباشر اسلام شمس مدير النيابة التحقيقات.

وكانت بداية اكتشاف الواقعة تلقي اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر إخطاراً من العميد صلاح فراج رئيس البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد ورود معلومات لقسم مباحث الأموال العامة بمزاولة صاحب شركة عقارات وحاصل على ليسانس آداب، لصفة طبيب امراض جلدية بمستشفى خاصة شهير بالغردقة، لمدة 5 أشهر دون اكتشافه وتم الحصول على إذن من النيابة وخطاب من مصلحة الأحوال المدنية تفيد حصوله على ليسانس إداب، وعدم قيده بنقابة الاطباء وتم تشكيل فريق من مباحث الأموال العامة برئاسة المقدم أيمن خلاف والرائد عمرو ادهم والنقيب محمد الزغبى، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه ووتبين ان المتهم يدعي ” هشام . ش. م -38 سنه- ولم يسبق له دراسة الطب.

وتبين من التحقيقات التى أجريت معه من مباحث الأموال العامة أنه يقوم بالكشف على السيدات فقط ويقوم بإيهامهم بأنه خبير فى عمليات التخسيس وشفط ، وتحرر محضر بالواقعة.

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