Gangnam Style تدخل التاريخ بـ2 مليار مشاهدة

بعد إطلاق أغنية " Gangnam Style" للنجم الكوري Psy في عام 2012، وحصولها على جوائز كثيرة، دخلت الأغنية الآن التاريخ بعد أن تخطى عدد مشاهديها الـ2 مليار على موقع " YouTube".

وقد أصبحت " Gangnam Style" الأغنية الأولى التي تتخطى هذا العدد من المشاهدين على youtube، وقد عادت بالربح على الموقع بـ 8 ملايين دولار.

وقد عبّر Psy عن سعادته بهذا الإنجاز من خلال العديد من التغريدات على تويتر، ونشر الصورة التي نشرها الموقع على صفحة "Google+"، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "2 مليار مشاهد، إنه أمر مشرّف، وهو عدد مرهق ، مع كلّ تقديري. سأعود قريباً مع واحدة أكثر بهجة".

يُذكر أنّه منذ 17 شهراً وصل عدد مشاهدي فيديو الأغنية إلى المليار، وقد حصلت هذه الأغنية على الكثير من الجوائز، أبرزها: MTV Europe, American Music World Music video awards في 2012 و2013.