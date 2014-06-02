يوسف الخال:زواجي من نيكول سابا أجمل خطوة قمت بها في حياتي

رد الفنان يوسف الخال على سلسلة الاتهامات التي واجهه بها برنامج "المتهم"، بالانفعال احياناً وبالسخرية احياناً اخرى وباللامبالاة في بعض الاحيان، وبالاعتذار عن تهمة "الهبل" التي كان قد وجهها إلى أصالة لأن الفنان، بحسب رأيه، أهم من السياسي ولا يجوز أن يتنازل عن عرشه من أجل إبداء رأيه السياسي، ولم يفته ايضاً أن يبدي انزعاجه من أسلوب الفنانة احلام في الرد على سمير صفير عندما قالت "قاموا ناس من القبر".

لا مشكلة مع أسامة الرحباني

يوسف الخال نفى تهمة خيانة المسرح الرحابني، مشيراً إلى أنه ليس ملتزماً مع الرحابنة بعقد ومشدداً على الصداقة التي تربطه بـ أسامة الرحباني الذي قدّم فرصة العمر، غناءً، ومسرحاً، وبطولة، مشيراً إلى أن مشاركته في مسرحية "الطائفة 19" لا تعني انه فضل الاخوين صباغ لأنه في الأساس لم يكن هناك عرضاً من الرحبانة، ومؤكداً أنه لم يتصل بـ اسامة الرحباني لأنه لم يخطئ بحقه وقال "إذا كان هو ابن عاصي فأنا ابن يوسف الخال".

لست مغروراً

كما نفى الخال تهمة الغرور بعد نجاح مسلسل "وأشرقت الشمس" وأوضح "بل أصبحت أكثر حرصاً وخوفاً على عملي وهناك فرقاً شاسعاً بين الثقة في النفس والغرور" ، متحدثاً عن مرحلتين في حياته الفنية الأولى سببت له عقدة لأنه كان يتم التعامل معه على انه شاب جميل و "شقيق ورد الخال" والثانية هي التي هو عليها اليوم والتي وصل اليها بفضل جهده ودعاء والدته له والحظ ، وأيضاً نفى الخال وجود اي خلاف بينه وبين الفنان غسان الرحباني بسبب ترتيب الاسماء في مسلسل "واشرقت الشمس"، معتبراً ان من يقف وراء ما حصل هو وجود شركتين منتجتين اتفقت الأولى مع غسان والثانية معه، دون تنسيق بينهما، مؤكداً انه يحترم السنوات الأربعين التي تربع خلالها صليبا على العرش الرحباني ولكنه رفض المقارنة معه لانهما من جيلين فنيين مختلفين.

فيما يتعلّق بالانتقادات التي اعتبرت ان هناك استغلالاً لنجوميته في مسرحيّة "الطائفة 19"، وبأن الأخوين صبّاغ هما المحرّكان الفعليّان للمسرحيّة، قال الخال" هما كتبا المسرحيّة، ومشاركتهما فيها لا تتجاوز الـ 7 أو 8 دقائق، مقابل ساعتين من عمر المسرحيّة، فكيف يكونان قد سيطرا عليها، مشيراً الى ان هذا الكلام كُتب ارضاء لـ أسامة الرحباني".

بعض الممثلين ليسوا رجالاً

ولأنه كان قد اعتبر في أحدى المقابلات ان بعض الممثلين ليسوا برجال، اتهمه رودولف ورجا بأنه يصف زملاءه بالشذوذ، فأوضح الخال أنه قال هذا الكلام رداً على السؤال" لماذا لا تقتنع المرأة اللبنانية بالممثل اللبناني".

وحول خلافه مع المنتج إيلي معلوف، وهجومه على المسلسل اللبناني "شوارع الذلّ"، قال الخال" لماذا اعتبر معلوف أن تعليقي على "تويتر" موجّه ضدّ المسلسل، أنا لم أهاجمه، ولو انني اريد ذلك لكنت فعلت لأني لا أخاف من انتقاد الرئيس فهل يخيفني انتقاد مسلسل"، مشيراً إلى أنه لا توجد مشكلة بينهم وبين معلوف وهو دعاه إلى حضور حفل زواجه، ولكن مشكلته كانت مع شقيقته ورد التي كسبت عليه دعوى لأنه لم يدفع لها مالها، وأنه وقف الى جانبها لأنه يقف الى جانب الحق.

كما أوضح أنه لا يحارب زملاءه ولا خلاف بينه وبين فيفيان انطونيوس التي التقاها وتحدثا معاً بكل احترام، واعتبر ان الدراما ليس مجرد قصة جميلة بل قصة وإنتاج وتمثيل وملابس وكيمياء، موضحاً انه سمع ان مسلسل "شوارع الذل" حقق نسبة مشاهدة عاليه ولكنه لم يشاهده.

زواجي بنيكول أحلى شي عملتو بحياتي

يوسف الخال نفى ان يكون نادماً على زواجه من نيكول سابا وقال" هيدي احلى شغلة عملتها بحياتي"، كما اشار الى ان والدته لم تعارض زواجهما، بل هي حثته كما شقيقته ورد على الاسراع بالزواج منها.

يوسف الخال اعلن مقاطعته لجائزة "الموركس دور " وأنه لن يستلم الجوائز منها، مشيراً الى أنه لا توجد مشكلة شخصية بيني وبين الأخوين حلو ولكنه وقف الى جانب شقيقته ورد في مشكلتها معهما، ولكنه لا يحب التركيبات التي تعتمد في هذه الجائزة، وقال " تنتقل الي مشاكل الآخرين وأحارب من اجلها حتى النهاية وأنا مجرم عندما يتعلق الأمر بالحق".

لست ضد هيفا

من ناحية اخرى اعلن الخال أنه ليس ضد دخول المغنيات مجال التمثيل، بالإشارة الى تجربتيّ هيفا وهبي وميريام فارس، نافياً أن يكون قد رفض المشاركة في مسلسل "كلام على ورق" خوفاً من نجوميّة هيفا وعما اذا كان قد فوّت على نفسه فرصة ذهبية لعدم مشاركته فيه قال لـ رودولف" فرصة ذهبية برأيك ولكن ليس برأيي، كنت مستعداً إلى لمخاطرة ولكن خلال 24 ساعة انتهى كل شيء بسبب الخلاف على الأجر وأنا اسمع أن هيفا برعت في مجال التمثيل".

أمل حجازي ليست ممثلة لتقيّم "وأشرقت الشمس"

وارتسمت ضحكة استهزاء على وجه يوسف الخال، عندما طُلب منه الرد على ما قالته امل حجازي بأن مسلسل "واشرقت الشمس" صفر صفر صفر وقال"كنت اتقبل هذا الرأي لو صدر عن ممثلة. هي حرة في رأيها ولكن هناك 3 ملايين مشاهد تابعوه".

اتهامات بالجملة

في فقرة الاتهامات اتهم الخال سيرين عبد النور بحصر نفسها بنوع معين من الشخصيّات، ونادين الراسي بالتكرار، و قال عن نادين نسيب نجيم "لا أ حب أن اصل الى مرحلة اتهمها فيها بالغرور". ولشقيقته ورد الخال، قال" اكبري، قلبك طيّب"، ورفض توجيه اتهام الى غسان صليبا وإيميه الصيّاح التي اعتبر "ما لحّقت تعمل خطايا"، ولـ يورغو شلهوب، قال: "فرّط بجوهرة موهبته التمثيلية وأضاع عشر سنين"، أما للمنتج إيلي معلوف، فقال: "أتّهمه بأنه اتّهمني"، وطالب المنتج مروان حدّاد ببناء مؤسسة إنتاجيّة لتقديم اعمال تجمع نجوماً من كلّ الوطن العربي، وطالب بيتر سمعان بأن "ينزل الى الأرض" واتهم الكاتبة منى طايع بـ"الديكتاتوريّة"، وكارلوس عازار بـ"الضياع"، ولـ عابد فهد، قال: "اتهم نفسي بأنني كنت اعتقد انه مغرور، واعتذر عن هذه التهمة"، اما وجيه صقر فاتهمه بـ"ابو عجفة" وسمير حبشي بـ "الهضامة" وشارل شلالا بـ "المثالية" .

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