محمد عساف يسجل أغنيته العالمية على مدى 24 ساعة متواصلة

بيروت_ سيدتي نت

على مدار 24 ساعة متواصلة وبلا توقف، يقوم "محبوب العرب" محمد عسّاف بتسجيل الأغنية العالمية الجديدة التي سيقوم بتأديتها في حفل افتتاح "كونجرس الـ فيفا 64"، التابع لـ "الاتحاد الدولي لكرة القدم - FIFA"، وذلك في مدينة ساو باولو البرازيلية، في 10 حزيران/يونيو 2014. ومن المفترَض أن يقوم محمد عسّاف، الذي سيكون أول فنان عربي يُشارك في حفل عالمي بهذا الحجم تابع لـ "الفيفا"، بتسجيل الأغنية المرتقبة، بطريقةٍ خاصة، تتيح للجمهور، في كافة أنحاء العالم، فرصة متابعة مجريات التسجيل مباشرةً، لحظةً بلحظة وكذلك المشاركة في كتابة كلمات هذه الأغنية العالمية.

ولضمان أكبر قدر من المشاركة الجماهيرية، قامت شركة "بلاتينوم ريكوردز للإنتاج والتوزيع الموسيقي" بتجهيز استوديو خاص لتصوير الأغنية في دبي، بتقنيات متطوّرة، بحيث تظهر مشاركات الجمهور مباشرة على شاشات كبيرة تعمل على مبدأ الحركة، ليتمكّن محمد عسّاف وفريق الإنتاج من مشاهدتها بسهولة والتفاعل مع مضمونها، ما يمنح الجمهور فرصة التواصل مع محمد عسّاف، بشكل مباشر، من خلال إرسال التغريدات عبر موقع "تويتر"، لغاية 3 حزيران/يونيو 2014، وهو التاريخ الذي سيتم فيه تسجيل الأغنية. كما يُمكن للجمهور طرح أي سؤال على محمد عسّاف ضمن ساعة واحدة ستُخصَّص للحوار المباشر معه خلال التسجيل. وبعد الانتهاء من تسجيل الأغنية، سيُتاح للجمهور تحميلها عبر موقعَي "iTunes" و"أنغامي+"، لتعود عائدات التحميل لدعم "وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى - الأونروا".