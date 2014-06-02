هل تودّع ساندرا بولوك العزوبية؟

يبدو أنّ النجمة Sandra Bullock احتاجت إلى 4 أعوام لتتخطى طلاقها وخيانة زوجها، فتبدأ حياة عاطفية جديدة، بعد أن كان الرجل الوحيد في حياتها منذ أعوام ابنها Louis، الذي بات يسبقها في الشهرة.

فقد أكدت مصادر مقرّبة من النجمة الجميلة أنها تواعد منذ 3 أشهر النجم Chris Evans، الذي ظلّ طوال فترة شبابه يحلم بحبها وجاهر علناً بذلك، ولكنهما لا يزالان في مرحلة التعارف، بالرغم من الإعجاب متبادل بينهما.

Sandra، البالغة من العمر 49 عاماً، وChris، البالغ من العمر 32 عاماً، رُصدا معاً في أيار وهما يتناولان الطعام برفقة Chelsea Handler في مطعم "Cecconi" في ويست هوليوود، حيث بدا واضحاً الانسجام بينهما.

يُذكر أن Louis ليس ابناً بيولوجياً للممثلة العالمية Sandra Bullock، بل تبنته مع زوجها السابق عام 2010، وهو أحد أكثر الأطفال الأكثر دلالاً وثراء في العالم.