أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ بسنت فهمي: تفائلت جدا بأول حديث لترامب بعد انتخابه وشعرت انه يشاور علينا -
سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو» -
محمد صلاح أفضل لاعبي روما لشهر مارس -
ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة -
تغطية خاصة - السفير العرابي: التعامل مع دوائر اتخاذ القرار الأمريكية صعب ويتطلب مهارة عالية -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وفاة الممثلة آن ديفيس عن عمر ناهز 88 عاماً

Google+ Print

الإثنين 02-06-2014 16:18

توفيت الممثلة الكوميدية Ann B Davis، المعروفة بشخصيةAlice Nelson، مدبرة المنزل في المسلسل التلفزيوني "The Brady Bunch"، عن عمر ناهز الـ88 عاماً، إثر سقوطها على رأسها في الحمّام.

Ann  حائزة على جائزتي "Emmy" عن دورها كسكرتيرة في المسلسل التلفزيوني "The Bob Cummings Show"، وقد كوفئت بنجمة خاصّة بها على ممرّ الشهرة في هوليوود عام 1960، بعد نجاح هذا المسلسل.

Ann B Davis  ولدت عام 1926 في نيويورك، وتخرّجت في جامعة ميتشغين، لكنّها لم تتزوّج أبداً. وفي السبعينات، ابتعدت عن العمل في مجال الفنّ لتنضم إلى جمعية دينيّة، قبل أن تعود بشكل متقطّع إلى مسلسل " The Brady Bunch".The Brady Bunch".

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي