وفاة الممثلة آن ديفيس عن عمر ناهز 88 عاماً

توفيت الممثلة الكوميدية Ann B Davis، المعروفة بشخصيةAlice Nelson، مدبرة المنزل في المسلسل التلفزيوني "The Brady Bunch"، عن عمر ناهز الـ88 عاماً، إثر سقوطها على رأسها في الحمّام.

Ann حائزة على جائزتي "Emmy" عن دورها كسكرتيرة في المسلسل التلفزيوني "The Bob Cummings Show"، وقد كوفئت بنجمة خاصّة بها على ممرّ الشهرة في هوليوود عام 1960، بعد نجاح هذا المسلسل.

Ann B Davis ولدت عام 1926 في نيويورك، وتخرّجت في جامعة ميتشغين، لكنّها لم تتزوّج أبداً. وفي السبعينات، ابتعدت عن العمل في مجال الفنّ لتنضم إلى جمعية دينيّة، قبل أن تعود بشكل متقطّع إلى مسلسل " The Brady Bunch".The Brady Bunch".