لماذا نقلت بيرين سات حفل زفافها إلى لوس أنجلوس؟

نشرت صحيفة "الصباح" التركية أن الممثلة التركية بيرين سات الشهيرة بسمر وخطيبها المغني التركي كينان دوغلو حددا يوم 27 تموز\يوليو أي قبل عيد الفطر المبارك بيوم واحد، موعداً نهائياً لزواجهما الذي سيتم في مدينة لوس أنجلوس في أمريكا، بعد تأجيله مرتين لأسباب مختلفة.

وكان آخر أسباب تأجيل موعد الزفاف، قرار شقيقة العريس جنان دوغلو الزواج في نهاية شهر حزيران\يونيو المقبل، فأعطى شقيقته الأولوية واختار هو موعداً آخر بعدها بأسابيع طويلة، ليتم في صيف 2014 عقد حفليّ زواج مزدوج لعائلة دوغلو حيث سيتزوج الشقيقان كينان وجنان في صيف واحد.

أما ما شجع بيرين وكينان على عقد قرانهما في لوس أنجلوس، فهو سعيهما لحفل زفاف أكثر خصوصية لهما بحضور عدد محدود من عائلتيهما وأصدقائهما،وأن كينان دوغلو يملك منزلاً جميلاً خاصاً في هذه المدينة الجميلة التي يحبانها معاً،وأمضيا فيها إجازات جميلة.

ومتوقع إقامة حفل الزفاف على أحد شواطىء لوس أنجلوس أو في قاعة مطلة على البحر، ومن المقرر أن تسافر سربيل والدة كينان وشقيقته جنان قبلهما إلى لوس أنجلوس يوم 6 تموز لتجهيز مستلزمات حفل الزفاف قبل حضور الثنائي اللذين يحاولان إنهاء إرتباطاتهما المهنية، ووضع اللمسات النهائية لديكورات منزلهما الخاص في اسطنبول قبل سفرهما إلى أمريكا.

وبدأ من الآن العد التنازلي لحفل الزفاف حيث بدأت عائلة بيرين سات وأصدقاؤها في حجز تذاكر السفر إلى أمريكا، كما شوهدت والدتها علياء وجدتها حبيبة مراراً تتسوقان معها في الأيام الأخيرة تحضيراً لزفافها المنتظر.

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