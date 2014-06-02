المحكمة الاتحادية العليا تستمع إلى مرافعة أمن الدولة في قضية أعضاء خلية القاعدة وتؤجل الجلسة إلى 9 يونيو الجاري للإستماع إلى مرافعة دفاع 4 متهمين تمهيدا للنطق بالأحكام.

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وفي التفاصيل إستمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الإتحادية العليا اليوم برئاسة سعادة المستشار القاضي فلاح الهاجري لمرافعة النيابة العامة في قضية المتهمين بالإنضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد جبهة النصرة بالأموال .. وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

وأشار قاضي المحكمة خلال الجلسة إلى ورود التقرير الطبي فيما يخص المتهمين الذي بين للمحكمة أنه لم يثبت أية إصابات أو أية مظاهر لعنف بدني على المتهمين.

ومثل أمام المحكمة ثمانية متهمين من أصل تسعة بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام و أعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثل عن السفارة التونسية لدى الدولة .

وقد قررت المحكمة عقد جلستها المقبلة يوم الاثنين القادم التاسع من يونيو الحالي للإستماع إلى أربعة من محامي الدفاع.

جدير بالذكر أن المتهمين تسعة أحدهم هارب وجميعهم ينتمون إلى جنسيات عربية .

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