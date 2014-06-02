تأجيل محاكمة الأخواني المتهم باغتصاب طفله الشرقية إلى جلسة 9 يونية للنطق بالحكم

اجلت محكمة فاقوس بمحافظة الشرقية محاكمة الأخوانى المتهم بأغتصاب طفله عمرها 9 سنوات وهتك عرضها الى جلسة التاسع من يونية الجارى للنطق بالحكم .

وقد عززت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تواجدها في محيط محكمة أحداث فأقوس , تزامنا مع بدء جلسه محاكمة احد شباب الأخوان المتهم باغتصاب وهتك عرض طفله عرها 9 سنوات في أكتوبر من العام الماضي .

وأكد مصدر أمنى ان تأخر بدء جلسة المحاكمة اليوم جاء بسبب دواعى أمنية لتأخر وصول المتهم من محبسه , مشيرا الطبيبة الشرعية سوف تدلى بشهادتها اليوم حول تقريرها عن الإصابات التي تعرض لها المجني علية بناء علي طلب المحكمة .

ترجع أحداث الواقعة إلى أكتوبر الماضي، حيث استدرج “أحمد س ع” 17 المجني عليه، الطفل “أحمد” 9 سنوات وقام باغتصابه داخل ورشة سيارات يمتلكها والده للانتقام من أسرته على خلفية الخلافات السياسية بينهم وفر هاربًا، إلا أن الشرطة تمكنت من ضبطه بعدها بـ4 شهور، وتمت إحالته لمحكمة الأحداث.