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ضبط المتهمين بسرقة 66 ألف جنيه من أمين خزينة بقنا

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ضبط المتهمين بسرقة 66 ألف جنيه من أمين خزينة بقنا ضبط المتهمين بسرقة 66 ألف جنيه من أمين خزينة بقنا

اللواء محمد كمال مدير أمن قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط المتهمين بسرقة 66 ألف جنيه، من أمين خزينة بمطاحن فرشوط.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، أخطارا من مركز شرطة فرشوط بضبط المتهمين بسرقة مبالغ مالية من أمين خزينة.

كشفت التحريات قيام حملة أمنية بضبط كلا من  ” محمد .أ . ع ” 21 سنة ،و “مصطفى .ن . م” ، و”على .م . ع ” لإتهامهم  بسرقة 66 ألف جنيه من أمين خزينة ، بمطاحن فرشوط، أثناء ذهابه لإيداعهم فى أحد البنوك وتبين قيام  المتهمين بتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى السرقات العامة، ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى الجناية رقم 4223 والمحكوم عليهم فيها بالسجن 3 سنوات فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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