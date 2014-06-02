تأجيل النظر بمحاكمة “خلية القاعدة” في الإمارات

قررت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات تأجيل النظر في قضية “خلية تنظيم القاعدة” إلى التاسع من يونيو الحالي للاستماع لمرافعة هيئة الدفاع بحسب ما افادت “سكاي نيوز عربية”.

ووجهت النيابة العامة اتهامات لتسعة أشخاص تشمل “الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي”، والسعي إلى تكوين “خلية” تابعة للتنظيم داخل دولة الإمارات، بهدف “الترويج لأغراض وأهداف “التنظيم الإرهابي”.

كما تضمنت الاتهامات سعي المتهمين إلى “استقطاب” أعضاء للانضمام إلى تنظيم “القاعدة”، و”الالتحاق بالمنظمات الإرهابية (جبهة النصرة) المقاتلة ضد الحكومة السورية، مع علمهم بأغراضه.”

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين قيامهم بجمع أموال لصالح “جبهة النصرة”، بقصد استخدامها في “تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة، مع علمهم بذلك على النحو المبين بالأوراق.”