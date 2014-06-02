إحباط محاولة لإشعال فتنة طائفية بغرب الأقصر

أحبطت قوات الشرطة بمركز أرمنت جنوب غرب الأقصر محاولة لإشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط بقرية المحاميد قبلى بعد السيطرة على حريق محدود بمجموعة من أخشاب الشجر وورشة نجارة وتوك توك تابع للأقباط.

كان اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر قد تلقي إخطارا من العميد عصام يس مأمور مركز شرطة أرمنت بوصول بلاغ من مواطنين بقرية المحاميد قبلى بنشوب حريق محدود فى مجموعة من عروق خشب الأشجار وورشة نجارة وتوك توك مملوكة لأقباط حيث إنتقلت على الفور قوات الحماية المدنية التى سيطرت على النيران التى أسفرت عن تدمير 4 عروق خشب ودخان فى واجهة الورشة دون خسائر تذكر.

وكانت الأجهزة الأمنية بالأقصر قد نجحت فى إحتواء فتنة طائفية في المهد وذلك بالقبض علي شاب مسيحي بقرية المحاميد بحري بأرمنت غرب الأقصر بعد قيامه بنشر صور مسيئة للدين الإسلامي علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الخاص به.

وقال مصدر أمني أن العناصر المتطرفة بقرية المحاميد قبلى المجاورة لا ترضي عن إتفاق المصالحة حيث قام عدد من الشباب المتطرفين راغبى الفتنة بمحاولة حرق الورشة والتوك توك ومحل الأقمشة التابعة للمسيحيين لإعتقادهم بأن الإتفاق غير عادل وضد الطرف المسلم وذلك من أجل إفشال الإتفاق الذى تم بين الجانبين إلا أن المحاولة قد فشلت تماما ونجح الأمن فى السيطرة على الأمور.