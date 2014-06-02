ارتفاع حالات الإصابة بالملاريا في أسوان إلى 15 حالة

ارتفع عدد الحالات التي تأكدت إصابتها بالملاريا بمحافظة أسوان إلى 15 حالة محتجز منها 13 حالة داخل مستشفى حميات إدفو وخرجت حالتين بعد تماثلهما للشفاء.

كان الدكتور عادل عدوى وزير الصحة قد قام بزيارة ، أمس ، إلى محافظة أسوان وقام بمتابعة إجراءات مكافحة إنتشار الملاريا بمنطقة شرق إدفو ، كما قام بزيارة المرضى المحتجزين بمستشفى حميات إدفو ، وأكد ان حالتهم مستقرة وان الملاريا المنتشرة بالمنطقة ملاريا حميدة وان اجراءات المكافحة مستمرة لحين القضاء على البؤر المصابة.

كانت الحالات التى تأكدت إصابتها حتى الأمس 13 حالة ، تأكدت اصابة حالتين جديدتين ، اليوم ، ليرتفع عدد الحالات التي تأكدت إصابتها إلى 15 حالة.