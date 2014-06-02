بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة الذي رقص على «gangnam style»

إعداد – مريان صابر

دائماً ما ترتبط الشخصيات السياسية المرموقة والتي لها ثقل دولي في مخيلة الجميع بأنها صارمة وذات شخصية صلبة وجامدة ولكن حين نلقي الضوء على أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ذو الـ70 ربيعا والذي كان قبل ذلك وزيرًا لخارجية كوريا الجنوبية، وتستمر أمانته لمدة عشر سنوات حسب دستور المنظمة ….نجد جانب اخر مضىء بشخصيتة وهو “المرح” …..وهو من معالم شخصيته الواضحة رغم الإضطرابات العالمية الإستثنائية التى يشهدها العالم حالياً والتى تلقى على كى مون بأحمال ثقيلة من خلال عمله كأمين عام الأمم المتحدة.

ففي يناير الماضي قام الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بحصوله على حلاقة في صالون شعبي في مدينة هافانا القديمة، وبحسب الصور التي التقطت له، أحاط بالامين العام جمهور حاشد ينظر اليه بمحبة وبدهشة وإلى الحلاقة التي أشرفت عليها سيدةحيث كان بان وكذلك زعماء من أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وصلوا إلى مدينة هافانا للمشاركة فى مجتمع دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، أو قمة CELAC.

يشار إلى ان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أظهر جانبًا مرحًا في شخصيته، مرة أخرى حيث حاول أن يتعلم من مواطنه “ساي”، رقصته الشهيرة “ركوب الحصان” التي أداها في أغنية “gangnam style”، وذلك أمام الصحفيين في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، وذلك فى وقت سابق أثناء إحتفال ساى بعيد ميلاده بواشنطن فى شهر نوفمبر عام 2012 فى نفس عام إطلاق الأغنية الشهيرة.

ويذكر أن تخطت الأغنية الشهيرة “Gangnam Style” للنجم الكوري جنوبي ساي، حاجز الـ 2 مليار مشاهدة على موقع YouTube، في خطوة غير مسبوقة لأي أغنية أخرى، بل وأي فيديو على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ومن هنا نري ان لا أحد يستطيع أن يخبىء الحس المرح لشخصيته مهما كان مركزه أو موقعه بل التلقائية والمرح غالباً ما يضيفا للشخصية سحر وبريق.