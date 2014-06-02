نصائح تجميلية للمحجبات على طريقة المذيعة دعاء عامر

تتميز المذيعة المصرية دعاء عامر بملامح رقيقة وجمال طبيعي ساحر يزداد يوماً بعد يوم، كما أنها دائمة التألق في برامجها لشخصيتها الفريدة وملامحها الجذابة التي يزداد سحرها مع المكياج الرقيق والأزياء العصرية الأنيقة.

وتقول دعاء عامر: "حتى تحرصي على أن تكون إطلالتك دائمة التميز عليك أن تظهري دائماً بمظهر خارجي أنيق ومميز يلائم حضورك الاجتماعي".

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ولتحققي ذلك إليك هذه الخطوات البسيطة:

1. اهتمي بنضارة بشرتك بشكل يومي، فوصفات البشرة الطبيعية لن تكلفك شيئاً، لكنها ستقدم لك بشرة خالية من العيوب والشوائب، دائمة النضارة والإشراق.

2. إذا كنت من المحجبات فعليك دائماً أن ترتدي الحجاب بشكل لائق، كما يمكنك أن تغيري من طريقة لفة الرأس بين الحين والآخر حتى تشعري بمزيد من الحيوية والتغيير.

3. تجنبي وضع طلاء الأظافر بالألوان اللافتة للنظر؛ لأنها ستكون منفرة، ومن الأفضل أن تبقي أظافرك في الطول المتوسط، مع الحرص على تنظيفها وتقليمها دائماً بالشكل الذي يتناسب مع إطلالتك.

4. لا تبالغي في وضع مستحضرات التجميل لاسيما إن كنت محجبة، فالمكياج البسيط سيقوم بوظيفته، ولا تبالغي في وضع العطر أيضاً خصوصاً أثناء النهار.

5. وأخيراً تجنبي ارتداء المجوهرات ذات القطع الكبيرة نهاراً، ولكن إذا أردتِ ارتداءها فحاولي أن توازني بين القطع الكبيرة في اليدين أو على العنق، فإن قمتِ باختيار عقد ثقيل فإن إكسسوارات اليد يجب أن تكون رقيقة بقدر الإمكان والعكس.

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