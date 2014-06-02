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بالفيديو..الدسوقى رشدى: طرد "التلاوى" للوفد الأوروبى "سذاجة" وليس بطولة

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بالفيديو..الدسوقى رشدى: طرد "التلاوى" للوفد الأوروبى "سذاجة" وليس بطولة بالفيديو..الدسوقى رشدى: طرد "التلاوى" للوفد الأوروبى "سذاجة" وليس بطولة

قال الكاتب الصحفى، محمد الدسوقى رشدى، مدير تحرير "اليوم السابع"، إن ما قامت به السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومى للمرأة، مع وفد الاتحاد الأوروبى من طردهم "سذاجة"، وتصرف غير لائق، موجها كلامه للتلاوى: "الوفد ليس ضيفا فى بيتك يا معالى السفيرة فهم ضيوف ".

وأضاف الدسوقى رشدى، خلال برنامج "الصحافة اليوم"، على قناة "النهار"، أن التلاوى قامت بهذا التصرف دون دراسة التقرير الذى جاء به، وهو وجود تحرش بالسيدات فى الانتخابات الرئاسية، متسائلاً: كيف لنا أن نطرد وفدا لمجرد أن جاء فى تقريره شىء لم يعجبنا فهل يكون الرد هو الطرد؟، وبالتالى قررت أن تقوم التلاوى بهذا التصرف ظنا منها أنه تصرف بطولى".

وتابع: كان من المفترض أن تقوم بدراسته وتنظيم مؤتمر صحفى لتوضيح ما جاء فى تقريرهم حتى لا يكون شكلنا مضحك، مضيفا أننا لم نسمع لهجة التلاوى هذه أو أنها قامت بطرد وزير مثلا لحماية النساء من التحرش أو أى قضية أخرى للمرأة، وما قامت به ليس شطارة وليس بطولة".

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