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انتظام العمل بشركة كريستال عصفور بعد إنهاء إضراب العمال

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انتظام العمل بشركة كريستال عصفور بعد إنهاء إضراب العمال انتظام العمل بشركة كريستال عصفور بعد إنهاء إضراب العمال

أعلنت إدارة شركة كريستال عصفور، انتظام العمل بجميع مصانع كريستال عصفور، بعد وصول الإدارة والعاملين لاتفاق مشترك بمدى التزام الشركة بتطبيق اتفاقية العمل الموقعة من وزارة القوى العاملة، وإنهاء إضرابهم عن العمل الذى استمر لمدة عشرة أيام وعودة العمل بشكل طبيعى.

وفى هذا السياق أكد المحاسب أشرف الوحش، مدير إدارة الشئون الإدارية بشركة كريستال عصفور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأنه جاء فض الاعتصام بعد تفهم العمال حقيقة الوضع، وأن توقف الإنتاج يؤثر سلباً على اقتصاديات الشركة، وأن دفع عجلة الإنتاج هو السبيل الوحيد لرفع مستوى العاملين والشركة.

وأكد الوحش أن أبناء الشركة وعدوا ببذل مزيد من الجهد لمضاعفة الإنتاج، ولتخطى هذه الأزمة، ولعودة الشركة إلى ما كانت عليه، وليعم الخير على الجميع.

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