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الهند تعلن نشوء ولاية جديدة باسم تيلانجانا بعد معركة انفصالية طويلة

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أعلنت الهند الإثنين، ولادة ولاية جديدة باسم تيلانجانا لتكون ولايتها التاسعة والعشرين، واحتفل بها بشكل كبير في جنوب البلاد بعد حملة انفصالية طويلة استمرت نحو 6 عقود.

ونصب كالفاكونتلا شاندراشيكار راو، الذي أضرب عن الطعام لفترة من الزمن من أجل تحقيق هذا المطلب، رئيسا للسلطة التنفيذية في هذه الولاية الجديدة، أثناء حفل أجري في الصباح في عاصمتها حيدر أباد.

وهنأ رئيس الوزراء الهندي الجديد نارندرا مودي، «راو»، ووعد بتقديم «دعمه الكامل لشعب تيلانجانا وحكومتها» في رسالة نشرت على موقع «تويتر».

وقال «مودي»: «إن الهند أصبح لديها ولاية جديدة.. نرحب بتيلانجانا ولايتنا التاسعة والعشرين. فتيلانجانا ستعزز مسيرتنا نحو التنمية في السنوات المقبلة»، مضيفا «أن ولادة تيلانجانا يأتي بعد سنوات من النضال والتضحيات للعديد من الأشخاص».

ويعتبر المعارضون لإنشاء الولاية الجديدة أن هذا القرار يفتح الباب على مصراعيه أمام المطالب الانفصالية في الهند.

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