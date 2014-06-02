تقارير: تنازل العاهل الإسباني عن العرش «غير قانوني» ويتطلب تعديلا في الدستور

ذكرت تقارير إخبارية أنه سوف يتعين على البرلمان الإسباني إعداد تشريع خاص يسمح بتحقيق ما أعلنه الملك خوان كارلوس عن تنازله عن العرش لولي عهده، حيث أن القوانين الحالية للبلاد لا تسمح بالتنازل .

ويشير الدستور الحالي إلى سن تشريع خاص من أجل التنازل عن العرش، إلا أن البرلمان لم يمرر هذا التشريع مطلقا.

ودعا رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، إلى عقد جلسة طارئة للحكومة لحسم القضية.

وقال «راخوي»: «آمل أن يستطيع البرلمان تنصيب ولي العهد ملكا جديدا قريبا»، حيث وصف العاهل الإسباني، خوان كارلوس، بـ«المدافع المستميت» عن المصالح الإسبانية.