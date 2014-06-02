7 قتلى في اشتباكات بمدينة بنغازي الليبية.. وقصف مروحي لمواقع «أنصار الشريعة»

أفادت تقارير إخبارية ليبية بأن اشتباكات تتواصل، منذ فجر الإثنين، في مدينة بنغازي بين «أنصار الشريعة» و«الكتيبة 21 صاعقة»، المعروفة باسم «كتيبة شهداء الزاوية»، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى 15 جريحًا.

ونقلت صحيفة «الوسط» الليبية عن مسؤولة الإعلام بمستشفى الجلاء، فادية البرغثي، القول إن بين الجرحى مدنيين، اثنان منهم أدخلا العناية الفائقة لخطورة إصابتهما، بينما صنفت بقية الإصابات بين متوسطة وطفيفة.

وحلقت مروحيات عسكرية في سماء مدينة بنغازي، صباح الإثنين، وقصفت أهدافًا لأنصار الشريعة، كما سمعت أصوات المضادات الأرضية وهى تحاول إصابة الطائرات المقاتلة.