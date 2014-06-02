«كيري» يعرب عن قلقه من مشاركة «حماس» في الحكومة الفلسطينية المقبلة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، عن قلقه من مشاركة حركة حماس في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية المقبلة، التي من المقرر أن تؤدي اليمين الإثنين، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان «عباس» أكد، السبت، أن الحكومة المقبلة المؤلفة من شخصيات مستقلة ستعلن، الإثنين، بعد تأخير عدة أيام عن الموعد المحدد، وأنها ستكون حكومة من المستقلين «وليست من فتح أو حماس».

وأضاف الرئيس الفلسطيني، الذي يتزعم حركة «فتح»، أن الجانب الإسرائيلي أعلن أنه سيقاطع هذه الحكومة فور تشكيلها، دون إعطاء أى تفاصيل أخرى.

وأبدى «كيري» قلقه إزاء «دور حماس في مثل هذه الحكومة، وشدد على أهمية أن ترفض الحكومة الجديدة العنف وأن تعترف بدولة إسرائيل وأن تحترم الاتفاقات الموقعة»- بحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية، جنيفر ساكي.