ضبط 4500 طن قمح بها حشرات بشونة بنك التنمية بديروط أسيوط

تمكنت مديرية تموين أسيوط بالتنسيق مع ضباط المباحث في ضبط أمين شونة بنك التنمية والائتمان الزراعى بمركز ديروط وبحوزته 4 الآلاف و500 طن من الاقماح المخلوطة بالطين المجروش والحشرات .

كان قد وردت معلومات إلى إدارة تموين ديروط ومديرية التموين بأسيوط تفيد قيام أمين شونه بنك التنمية والائتمان الزراعي بديروط بتلقيه 4 الآلاف و500 طن من الاقماح المحليه موسم عام 2014 ممزوجه بالحصى والتراب وكتل الطين المجروش وتسليمها إلى المطاحن بأسيوط شركه مطاحن مصر الوسطى مما تسبب في إهدار المال العام .

على الفور تم تشكيل حملة تموينية مكبرة برئاسة صالح عبد الله حسين وكيل وزارة التموين ويرافقه وكلاء المديرية وكمال خليفة و احمد عبد الوهاب ومحمد الشريف وإبراهيم عبد المالك مدير الإدارة ومحمد المهدى رئيس مركز ومدينه ديروط وشارف عيد احمد نائب رئيس المركز ومن مباحث التموين احمد صقر رئيس مباحث وحده الشمال بديروط للتموين وعزام بدر على و جمال عاطف السيد محمود و حسين فرغلى حسين ومحمد حسن عبد المجيد مفتشي الإدارة وقوة حراسة من مباحث التموين عزت حسنى عقل أمين شرطه مباحث التموين ومفتشي الأغذية عبد النبى بكر محمد وعلى عبد الحميد صديق مفتشان الاغذيه بالمركز .

وبالتفتيش تم ضبط شونة بنك التنمية ببندر ديروط بها 4 الالاف و500 طن من القمح مختلطة بالحصى المجروش والطين والتراب بكميات ذلك بداخل الاجوله المعدة للتسويق والتسليم للمطاحن وكثيفة من التراب على اثر ذلك تم التحفظ على الاقماح والتي اثبت التفتيش أن بها اقماح بها سوس وحشرات حية ناتج التوريد لاقماح قديمة مخلطة مع قمح جديد وبها بدرة حشرات ، وتم التحفظ على جميع الأقماح وما بداخل الشونه وتم تحريزها بالشمع الأحمر وتم ضبط أمين الشونه الذي قرر أن الاقماح تم فرزها على حالتها بمعرفه اللجنة الثلاثية من الصادرات والواردات ومندوب التموين بالمديرية ومندوب البنك وقبلوا هذه الأقماح.

تم عرض المحضر على النيابة وقيد برقم جنح ديروط تحت رقم 9327 لسنه 2014 ضد المدعو أمين شونه بنك التنمية والائتمان الزراعي ببندر ديروط لمخالفته للقانون 48 لسنه 1941 المعدل بالقانون 281 لسنه 1994 والقانون 10 لسنه 1966 والقانون 163 لسنة 1950 وذلك للغش والتلديس وتحقيق أرباح غير مشروعه ناتج خلط الأقماح بالتراب والحصى بمقدار الخلط وأرسل المتهم والمحضر للنيابة لعمل اللازم قانونا.