أزياء الخمسينات تعود لإطلالات النجمات في 2014

إن كنت ممن يبحثن عن الإطلالة المثالية في سهراتك الصيفية فالفساتين الكلاسيكية هي الخيار المثالي هذا العام، إذ لاقت تصاميم الخمسينات الكلاسيكية المتميزة رواجاً كبيراً بين نجمات السجادة الحمراء هذا الموسم.



اختارت العديد من النجمات تصاميم مختلفة على طريقة Ball Gown، فحصلن على مكانات بارزة في قوائم أجمل الإطلالات لأشهر المجلات العالمية، وتنوعت اختياراتهن بين الألوان الكلاسيكية الملكية كالأبيض والأسود كإطلالة النجمة بلاك ليفلي Blake Lively في مهرجان "كان" السينمائي التي سحرت كل من شاهدها، وإطلالة الممثلة الهندية سونام كابور Sonam Kapoor بفستان من ايلي صعب في نفس المهرجان، كما وقع اختيار بعضهن على اللون الأحمر الجميل، مثل: إطلالة كيم كارداشيان Kim Kardashian في حفل ما بعد الأوسكار لهذا العام، وسارة سيلفرمان Sarah Silverman في حفل "Met Ball"، فيما اختارت العديد منهن إضفاء لمسة أنثوية ناعمة باللون الوردي والطبعات الموردة كإطلالة عارضة الأزياء كارين إلسون Karen Elson وهايدن بانتير Hayden Panettiere في حفل "Met Ball" أيضاً.

من ناحية أخرى فضلت العديد من النجمات التصاميم الكلاسيكية الضيقة التي تميزها قصّات أنثوية ناعمة، ونسقنها غالباً مع ماكياج وتسريحة شعر خمسينية أنيقة كما فعلت كل من: تايلر سويفت Taylor Swift، وكلوي كارداشيان Khloe Kardashian، بالإضافة إلى ملكة الإطلالات الكلاسيكية ديتا فون تيس Dita Von Teese، ولا يمكننا إلا أن نثني على عدد قليل من النجمات اللواتي فضلن إدخال لمسات عصرية على إطلالاتهن سواء بقصة في الفستان نفسه أو في الإكسسوارات والتنسيق.

شاهدي معنا كيف عاودت أزياء الخمسينات الظهور في إطلالات نجمات 2014، واستوحي منها ما يناسب إطلالاتك في سهرات الصيف.



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