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"الجيزة الأزهرية" تكتشف تغيب الأمن عن تأمين لجان معهد القدس

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"الجيزة الأزهرية" تكتشف تغيب الأمن عن تأمين لجان معهد القدس "الجيزة الأزهرية" تكتشف تغيب الأمن عن تأمين لجان معهد القدس

أدى اليوم الاثنين، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية امتحان مادة القرآن الكريم، وتفاوتت أراء الطلاب حول مدى سهولة وصعوبة الامتحان.

من جانبه قال أحمد أنور، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة الجيزة الأزهرية، إنه تفقد اليوم لجان الامتحان للتأكد من سير الامتحانات، بشكل منتظم فى معهد فتيات عبد العزيز العلى ومعهد فتيات القدس، واكتشف خلال جولته عدم وجود حراسة أمنية على معهد فتيات القدس، وعلى الفور تم إبلاغ مفتش الداخلية ليقوم بإبلاغ قسم شرطة الهرم، وتوفير رجال أمن فى أقرب وقت، مؤكدا أن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى من المعاهد الأخرى.

وأشار إلى أن الأمور تسير بشكل منتظم دون أى مشاكل، فالطالب الحافظ يستطيع الإجابة على الأسئلة، ومن لم يحفظ لا يستطيع لأن مادة القرآن الكريم تعتمد على الحفظ فى الدرجة الأولى.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية بمنطقة الجيزة الأزهرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار توزيع الكنترولات فى المناطق خطوة جيدة وستجنى ثمارها قريبا، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الأعضاء 40% من الأعضاء القدامى و60% من الجدد، وتوزيعها على مراكز التفتيش حسب الكثافة.

وأضاف أنور إلى أن كنترول الشهادة الابتدائية سينتهى غدًا من تصحيح أوراق الامتحانات، على أن يتم الإعلان عن النتيجة الأسبوع القادم.

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