صحيفة لبنانية: السيسي يستهل حكمه بـ«يا أهلًا بالمعارك»

نشرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية تقريرًا، صباح الإثنين، بعنوان «المشير يدخل القصر.. محاصرًا»، معتبرة أن عبدالفتاح السيسي، المرشح الرئاسي الذي تشير المؤشرات الأولية إلى تفوقه على منافسه حمدين صباحي، «يستهل الأيام الأولى في قصر الاتحادية» بجملة ««يا أهلا بالمعارك».

ورأت «الأخبار» أن «العسكري، الذي لم يتسلم رسميًا مقاليد السلطة، بدأ يواجه مشاكل عدة، سيكون عليه اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها فور تسلمه السلطة».

وأضافت: «تبدو المعارك تحاصر الأيام الأولى للمشير»، معتبرة أنه «لا تبدو مهمة المشير الرئاسية سهلة، فالمشاكل بدأت تحاصره منذ إعلان فوزه، والخلافات الداخلية في حملته ازدادت تشعبًا قبل أيام قليلة من إنهاء عملها رسميًا، وسعي عدد من أعضائها لمرافقته في القصر الجمهوري، الذي بدأ عمال النظافة بتجميله ودهانه من الداخل والخارج، استعدادًا لاستقبال الرئيس المصري السابع»- حسب تعبيرها.

وذكرت: «المشير، الذي أدلى بتصريحات لصحيفة (الجريدة) الكويتية، عادت حملته ونفتها، رغم أن ناشر التصريحات أحد أعضاء الحملة، إلا أن تمسك (الجريدة) بمصداقيتها جعلها تقرر التقدم ببلاغ إلى جهات التحقيق ومقاضاة حملة المشير لتعمدها الإساءة لسمعة الصحيفة في بياناتها».

وتابعت: «التصريحات، التي أدلى بها المشير لأحد أعضاء حملته أثارت زوبعة داخل الحملة، بسبب الصراعات الموجودة حول الفريق المصاحب له في القصر الجمهوري، فيما ثار الغضب بسبب رغبة الحملة في اختيار الإطلالة الإعلامية الأولى للسيسي بعد نجاحه في الانتخابات، فضلًا عن الصراعات الموجودة بين الصحفيين العاملين في الحملة، ومعظمهم من المحررين، الذين ارتبطوا بالمؤسسة العسكرية في فترات سابقة».

ومضت قائلة: «الصراعات الموجودة بين شباب الحملة انعكست على تصرفاتهم خلال الأيام الماضية، فتجنبوا وسائل الإعلام مع بدء تجميع أغراضهم من مقري الحملة ولجنة الشباب، بينما حاول مؤسس حركة (تمرد)، محمود بدر، الترويج لاختيار السيسي له كمساعد لرئيس الجمهورية لشؤون الشباب، وهو التسريب الذي طلب بدر من أصدقائه المقربين كتابته عبر صفحاتهم على موقع (فيس بوك)»- حسب تعبيرها.

ونقلت «الأخبار» تصريحات منسق لجنة الشباب في حملة المشير، حازم عبدالعظيم، الذي قال لها إنه لا يفكر في التفرغ لأى منصب سياسي خلال الفترة المقبلة، ولم يتطرق في حديثه مع السيسي إلى تولي أى منصب في الدولة بعد فوزه، مؤكداً تفضيله العودة إلى الأعمال الحرة مرة أخرى بعد انتهاء دور اللجنة.

وأضاف «عبدالعظيم»: «أعضاء لجنة الشباب في الحملة يمكنهم أن يكونوا نواة جيدة يعتمد عليها المشير في الانتخابات البرلمانية والمحلية من خلال الاندماج في الأحزاب»، مشيرًا إلى أن «تكليف حملة المشير لهم في اللجنة انتهى رسميًا، ويقومون حالياً بتسليم المقار وإجراء كشف الحساب الختامي لما تم إنفاقه خلال فترة الدعاية».

وعن الفريق الرئاسي، كتبت «الأخبار»: «مقربون من المشير حذروه من اصطحاب شخصيات عسكرية متعددة معه إلى القصر الجمهوري، وخاصة مع تردد اسم اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، كرئيس لديوان رئيس الجمهورية، والمتحدث العسكري، عقيد أركان حرب أحمد محمد علي، كمتحدث باسم الرئاسة».

وتابعت: «يعكف المشير على اختيار الفريق الرئاسي المصاحب له بعد وصوله إلى السلطة، مع الإبقاء على بعض الشخصيات الموجودة في الرئاسة راهنًا، ومن بينها مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، وكذلك، يواجه السيسي، الذي يتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية الأسبوع المقبل، مشاكل مع كبار المستثمرين في البورصة، الذين يرفضون تطبيق الضريبة التي أقرّتها الحكومة أخيرًا».

كما رأت أن «المشير يواجه أيضًا ضغوطًا من مالكي القنوات الفضائية، الذين يصعدون ضغوطهم للمطالبة بإقالة وزيرة الإعلام، درية شرف الدين، من منصبها بسبب بروتوكول التعاون المتمسكة به مع مجموعة قنوات mbc، حيث بدأوا حملة إعلامية من أجل الضغط على الرئيس لإقالتها في التعديل الوزاري، المقرر إجراؤه فور حلف السيسي اليمين الدستورية».

وذكرت: «رغم سعي السيسي لأن يتم إنجاز قانوني البرلمان ومباشرة الحقوق السياسية قبل توليه الرئاسة بتوقيع رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، إلا أن انتقادات الأحزاب والقوى السياسية للقانون ستجعل مطالبتهم بالتعديل أول اختبار سياسي للمشير في التعامل مع إدارة الأزمات وتحدد شكل علاقته بالقوى السياسية المختلفة».