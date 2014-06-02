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جامعة جنوب الوادي تحصل على 6 منح دكتوراه بمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي

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جامعة جنوب الوادي تحصل على 6 منح دكتوراه بمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي جامعة جنوب الوادي تحصل على 6 منح دكتوراه بمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي

وفد شباب الباحثين

استقبل الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى مجموعة من شباب الباحثين بالجامعة في تخصصات مختلفة حصلوا على منح دكتوراه قصيرة بدول ايطاليا، اسبانيا، البرتغال، بلجيكا، والسويد وذلك من خلال تقدمهم إلى برنامج (Welcome) التنافسى والمقدم من الاتحاد الاوروبى لكل من ولبنان.

واثنى رئيس الجامعة على تفوقهم وحصولهم على المنح المقدمة من الاتحاد الاوروبى برنامج ايراسموس وتمنى لهم التوفيق وقدم لهم النصائح الهامة والمفيدة ليرفعوا اسم الجامعة عاليا فى اوروبا ، مؤكدا حرص الجامعة على دعم شباب الباحثيين ليكى يحصلوا على الدراجات العلمية من ارقى الجامعات الاوروبية.

ضمت مجموعة شباب الباحثين عبد الرازق عبد النعيم محمود، مدرس مساعد، احمد العربى احمد العربى، مدرس مساعد، هشام محمد الصغير، مدرس مساعد، محمد يوسف احمد، مدرس مساعد بكلية العلوم مصطفى محمود محمد الشعينى، مدرس مساعد بكلية الاداب احمد محمد سلام اخصائى ترميم بكلية الاثار.

وفى سياق متصل صرح الدكتور محمود سيد عبد الصادق منسق مشروعات الاتحاد الاوروبى بالجامعة ان الجامعة عضو اساسى فى هذا البرنامج بالاضافة الى خمسه جامعات مصرية (القاهرة- حلوان- عين شمس- اسيوط- الجامعة الامريكية) ولقد حصلت الجامعة على 6 منح وذلك من اصل 13 منحه دكتوراه مقدمه للجانب المصرى.

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