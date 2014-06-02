ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمخدرات بحوزته 5 ملايين قرص مخدر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط تشكيل عصابي لجلب العقاقير المخدرة من خارج البلاد وترويجها على عملائه بداخل البلاد وبحوزته 4 ملايين و 940 ألف قرص مخدر من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية النشطة في مجال الإتجار بالمخدرات.

> وكانت معلومات وتحريات الإدارة قد أفادت بقيام 7 أشخاص في عدد من المحافظات ، بتكوين تشكيل عصابي لجلب العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية من خارج البلاد وترويجها على عملائهم داخل البلاد ، وضم التشكيل كلا من : “مصطفى . س . إ” وشهرته مصطفى شبانة، زعيم التشكيل (مواليد 1985، صاحب مكتب استيراد وتصدير ويقيم بالدقهلية، و”محمد . ك . ع” (مواليد 1980 – مدير وشريك بشركة استيراد وتصدير)، ويقيم بالجيزة وسبق ضبطه واتهامه في قضية مخدرات.

> كما ضم التشكيل : “محمد . ح . م ” (مواليد 1980 – مدير وشريك بشركة استيراد وتصدير)، ويقيم بالمنوفية، و” أحمد . ح . ع ” (مواليد 1980 – سائق) ويقيم بالدقهلية، وسبق ضبطه واتهامه في قضية “خيانة أمانة “، و” عبدالحكيم . ع . ع ” (مواليد 1977 – عاطل)ويقيم بقنا، و” محمد . م . أ ” (مواليد 1994 – سائق) ويقيم بالشرقية، و” محمد . ر . م ” (مواليد 1981 – سائق) ويقيم بالشرقية ، وسبق ضبطه واتهامه في قضية مخدرات.

> وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط الرابع والسادس والسابع حال تواجدهم بطريق الواحات بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر وبحوزتهم 4 ملايين و940 ألف قرص مخدر من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ، و5 هواتف محمولة ، ومبالغ مالية.

> كما تم ضبط زعيم التشكيل حال تواجده بمسكنه بمحافظة الدقهلية، وبحوزته 90 ألف جنيه ، و 3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات والتحريات أقروا بصحتها.

أ ش أ