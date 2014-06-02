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مجلس جامعة أسوان يوافق على اتفاقية تعاون بين الجامعة ومؤسسة تنموية

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مجلس جامعة أسوان يوافق على اتفاقية تعاون بين الجامعة ومؤسسة تنموية مجلس جامعة أسوان يوافق على اتفاقية تعاون بين الجامعة ومؤسسة تنموية

مجلس جامعة اسوان

وافق مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور منصور كباش رئيس الجامعة وبحضور عمداء كليات الجامعة المختلفة واللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان على اتفاقية التعاون بين جامعة أسوان ومؤسسة أم حبيبة التابعة لشبكة الأغاخان للتنمية، في مجالات اللغة الإنجليزية والتمريض والثروة السمكية والزراعة. كما قرر المجلس الموافقة على تعيين مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسوان بمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء “دار حضانة ورياض أطفال” كوحدة ذات طابع خاص، بكلية التربية وقبول الإهداء المقدم من الإتحاد الرياضي المصري للجامعات كهدية مجانية للجامعة ، وتعيين و منح اللقب العلمى لعدد من المدرسين والأساتذة بمختلف كليات الجامعة.

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