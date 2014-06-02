تأجيل محاكمة 188 متهما بـ “مذبحة كرداسة” لـ 5 يونيو

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل نظر قضية “مذبحة كرداسة” والمتورط بها 188متهمًا عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة الى جلسة 5 يونيو الجارى لاستكمال الاستماع للشهود.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك فى “مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة” التى وقعت فى أغسطس الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.