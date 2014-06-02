ممثل يرتدي بدلة لاعبي إنجلترا والقبض عليه قبل السفر للمونديال

ودع لاعبو منتخب إنجلترا لندن بحادث طريف، بعدما حاول الممثل الكوميدي سيمون برودكين السفر مع بعثة الأسود الثلاثة إلى ميامي مرتديا نفس البدلة ذات اللون الرمادي.

ويقدم برودكين برنامج ترفيهي على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يقدم من خلاله شخصية لاعب كرة قدم يسمى جاسون بينت.

ونجح في العبور بشخصية بينت حتى وصل إلى لاعبي المنتخب الإنجليزي، حيث ارتدى نفس زي البعثة التي تطير إلى ميامي من أجل بدء المعسكر الإعدادي قبل انطلاق مباريات المونديال.

ولفت برودكين نظر لاعبي المنتخب الإنجليزي، قبل أن يتدخل إداريو البعثة ويحاولون إبعاد الممثل الكوميدي.

وبعدها جذب رجال أمن المطار برودكين بعيدا عن البعثة، وهو ما قابله الممثل الكوميدي بالرفض ملوحا بجواز سفره على أنه لاعب ضمن قائمة الفريق.

يذكر أن هذه ليست المرة التي يحاول فيها الممثل الكوميدي إقحام نفسه في المناسبات الكروية الكبرى، حيث ألقت الشرطة القبض عليه العام الماضي وهو يمارس تدريبات الإحماء داخل ملعب جوديسون بارك قبل مباراة لمانشستر سيتي أمام إيفرتون.

وتلعب إنجلترا في المجموعة الرابعة من كأس العالم مع أوروجواي وإيطاليا وكوستاريكا.