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غلق مطار أسيوط عاما بسبب أعمال التطوير.. ونقل الحركة الجوية لسوهاج

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غلق مطار أسيوط عاما بسبب أعمال التطوير.. ونقل الحركة الجوية لسوهاج غلق مطار أسيوط عاما بسبب أعمال التطوير.. ونقل الحركة الجوية لسوهاج

صرح الطيار عادل المحجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات أنه نظرا لأعمال التطوير التي تتم بمطار أسيوط تقرر نقل حركة السفر والوصول إلى مطار سوهاج الدولي اعتبارا من أول يونيو ولحين انتهاء أعمال التطوير بمطار أسيوط والتي تستغرق عاما كاملا وتشمل رفع كفاءة الممر الرئيسي والترماك والممرات المساعدة وبتكلفة 88 مليون جنيه.

من ناحية أخرى أوضح الطيار محمد صادق مساعد رئيس مجلس الإدارة للعمليات أن أعمال التطوير تتضمن فقط الحقل الجوي دون المساس بمبنى الركاب الرئيسي وصالات السفر والوصول التي تعمل بحالة جيدة حيث تم افتتاحها في أكتوبر 2011 وبسعة مليون راكب سنويا .

وصرح الطيار طاهر بسيوني مدير مطار سوهاج أن إمكانيات المطار تستوعب زيادة الحركة المنقولة من مطار أسيوط , كما أن المطار يقوم بخدمة حركة العمالة المسافرة بين مطار سوهاج ومدن والخليج العربي وليبيا والأردن .

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