حبس عاطل لإتهامه بقتل والده بمدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب بتشريح جثة صاحب محل لقى مصرعه على يد نجله، لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من عملية التشريح ، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

> البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغاً يفيد بوجود مشاجرة وقتيل ، وبإلانتقال تبين حدوث مشاجرة بين سيد فؤاد إسماعيل “55 سنة ” صاحب محل لتأجير الدراجات البخارية بعزبة الهجانه بمدينة نصر ونجلة العاطل بسبب خلافات ماليه بينهما وقام علي إثرها الإبن بإطلاق النيران علي والده من فرد خرطوش كان بحوزته وإصابه بطلق في الصدر وتم نقله إلي مستشفي التأمين الصحي ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفي وتم تحرير المحضر رقم 1136 لسنة 2014 وتمت إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.