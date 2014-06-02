محافظ القاهرة: تسلم 100 سيارة “قلاب” و50 “لودرا” خلال شهرين

أعلن محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد أنه خلال شهرين سيتم الانتهاء من تسلم 100 سيارة قلاب كبير و50 لودرا وعدد من أبراج الإنارة بقيمة 300 مليون جنيه من الخطة العاجلة لمحافظة القاهرة إلي جانب 25 سيارة قلاب صغيرة سعة 4 أطنان و100 صندوق جمع قمامة 2 ياردة و7 حاويات بدعم من وزارة البيئة يقدر بـ15 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال الحفل الذي شهده اليوم المحافظ بساحة عابدين بمناسبة تسلم 5 سيارات قلاب كبيرة سعة 20 طنا و10 سيارات قلاب صغيرة سعة 4 طن و5 لوادرات وهي الدفعة الأولي من معدات النظافة التي تتسلمها المحافظة لرفع كفاءة النظافة بأحياء العاصمة.

> ونوه المحافظ بأن المعدات الجديدة سيتم مد الأحياء بها بواقع 2 عربة قلاب كبيرة سعة 20 طنا ولودر وبرج إنارة لكل حي وذلك للمساعدة في حالات الطوارىء وللقيام بعمليات التدخل السريع عند حدوث أي قصور من الجهات القائمة على النظافة بالحي.

> وأشار إلي أن القاهرة تنتج يوميا حوالي 15 ألف طن مخلفات تحتاج إلي تعاون جميع الجهات للتخلص منها.

> ولفت المحافظ إلي أنه رغم مرور عدة أشهر عن إعلانه عن مكافأة ألف جنيه لمن يبلغ عن مخالفة إلقاء مخلفات الهدم بالشارع إلا أن الجهات المسئولة لم تتلق أي بلاغ حي الآن رغم انتشار هذه الظاهرة في شوارع القاهرة.

> وناشد المواطنين بالتعاون مع الجهات التنفيذية لإنجاح منظومة النظافة، مشددا على أن الدولة لا تستطيع النجاح وحدها دون مساعدة المواطنين.