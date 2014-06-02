نانسي عجرم بإطلالة السندريلا في مهرجان "موازين"

بعد أن شوهدت النجمة الأنيقة نانسي عجرم متألقة في حفل "World Music" بإطلالة خلابة قبل أيام، تعود لتتألق من جديد في مهرجان "موازين" في المغرب بإطلالة السندريلا بفستان وردي بتصميم ناعم وأنيق.

اختارت النجمة تصميماً قصيراً أعطاها لوك السندريلا الناعمة على مسرح مهرجان "موازين"، وحمل فستانها توقيع المصمم زهير مراد، وقد نسقته مع حذاء جميل بكعب عالٍ، كما استبدلت الحزام الذهبي الذي ظهر على منصة العرض بحزام نحيف مطابق للون الفستان، فحصلت على لوك ناعم وأنثوي. ولنظرة أقرب على فستان نانسي عجرم شاهدي هذا الفيديو على صفحة سيدتب نت على موقع انستقرام إضغطي هنا

ما رأيك بإطلالة نانسي عجرم؟ وهل أعجبك تنسيقها الناعم؟