العربية لحقوق الإنسان في النمسا تشيد بدور “عدلي منصور” في قيادة مصر

أشادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا بدور الرئيس المستشار عدلي منصور في قيادة مصر في مرحلة انتقالية هامة ودقيقة.

وقال الدكتور حسن موسى رئيس المنظمة – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا – إننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى الرئيس عدلي منصور في ختام فترة رئاسته للبلاد والذي قاد فيها مصر بحكمة بالغة وبحنكة سياسية نالت احترام وتقدير كافة القوى السياسية في الداخل والخارج.

وأشار موسى إلى أن الرئيس منصور رجل قضاء جليل تولى المهمة في ظروف دقيقة وعبر عن روح ثورة 30 يونيو وبذل خلال مدة رئاسته جهودا كبيرا لتحقيق الاستقرار في الداخل وبناء علاقات من المودة والتعاون مع العديد من دول العالم.

ودعا موسى إلى تكريم الرئيس منصور على عطائه الكبير لمصر في هذه الفترة الهامة من تاريخها.

أ ش أ