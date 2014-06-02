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بدء جلسة محاكمة مرسي و34 من قيادات الإخوان فى قضية «التخابر الكبرى»

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بدء جلسة محاكمة مرسي و34 من قيادات الإخوان فى قضية «التخابر الكبرى» بدء جلسة محاكمة مرسي و34 من قيادات الإخوان فى قضية «التخابر الكبرى»

 

الرئيس المعزول، محمد مرسى

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة  الجلسة السرية لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية اتهامهم بإرتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي واثبتت حضور المتهمين اضافة الى اثبات حضور 3 شهود اثبات وهم اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، ومحمد عبد الباسط ومحمد عبد الحميد

وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا .

وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد, بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد, وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها, وتمويل الإرهاب, والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان, وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها

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