ضبط 705 كيلو خيار بحر قبل تهريبها إلي سنغافورة بمطار القاهرة

تمكنت مباحث مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، من ضبط 705 كيلو من خيار البحر المجفف قبل تهريبها من خلال قرية البضائع بالمطار.

وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي عن اعتزام المدعو “اشرف.س” لتهريب كمية من خيار البحر خارج البلاد عن طريق قرية البضائع وبتفعيل إجراءات التحريات أشارت المعلومات أن المتهم يقوم بتصدير شحنة بلح مجفف لدولة سنغافورة .

بإعداد الأكمنة اللازمة تم التنسيق مع السلطات الجمركية و ترقب الشحنة وضبطها أثناء إنهاء الإجراءات علي الطائرة السويسرية المتجهة إلي زيورخ ومنها إلي سنغافورة بعدد ٣٩ طرد بوزن ٧٠٥ كجم وتبين أنها عبارة عن خيار البحر وتمت مصادرتها وبمواجهة المتهم أقر انه يقوم بتهريب المضبوطات لبيعها خارج البلاد والاستفادة من فارق الأسعار .