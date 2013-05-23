ولاية نيجيرية ترسل دفعة جديدة من الطلبة إلى مصر لدراسة الطب

كتب : أ ش أ منذ 21 دقيقة

قررت ولاية "كتسينا" شمال نيجيريا، إرسال دفعة جديدة من الطلبة إلى مصر للدراسة في كليات الطب والكليات المصرية الأخري.

وقال مفوض التعليم بالولاية امينو كورفي، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الولاية أرسلت العام الماضي عددا من الطلبة إلى مصر وبعض الدول العربية الأخرى للدراسة هناك على نفقة الولاية.

جدير بالذكر، أن الآلاف من الطلبة النيجيريين يدرسون في جامعات مصرية معظمهم بجامعة الأزهر، كما أن الأزهر لديه عدة معاهد في عدد من المدن النيجيرية المسلمة حيث يقبل الطلبة النيجيريون على الدراسة فيها لتوفير نفقة السفر والدراسة في مصر.