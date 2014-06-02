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رئيس معهد الفلك : الأحد 29 يونيو غرة رمضان فلكيا وعدته 29 يوما

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رئيس معهد الفلك : الأحد 29 يونيو غرة رمضان فلكيا وعدته 29 يوما رئيس معهد الفلك : الأحد 29 يونيو غرة رمضان فلكيا وعدته 29 يوما

أكدت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر رمضان ستوافق حسابيا يوم الأحد 29 يونيو الحالي وأن عدة الشهر ستكون 29 يوما فيما يبلغ عدد أيام شهر شعبان الحالي 30 يوما.
> وصرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد بأن رؤية هلال شهر رمضان لن تثبت يوم الرؤية الشرعية حيث سيولد الهلال في تمام الساعة العاشرة والدقيقة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 شعبان الموافق 27 يونيو الحالي “يوم الرؤية”، ويغرب قبل غروب الشمس بمدد لا تمكن الراصدين من رؤيته وعلى ذلك يكون يوم السبت 28 يونيو هو المتمم لشهر شعبان.
> وأضاف أن الهلال سيغرب قبل غروب الشمس في مدينة القاهرة بدقيقتين، وفي أسوان والخارجة يغرب مع غروب الشمس، وفي باقي محافظات يغرب قبل غروب الشمس بمدد تتراوح ما بين (1- 3) دقائق، مشيرا إلى أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية يغرب قبل غروب الشمس بمدد تتراوح ما بين (1- 9) دقائق باستثناء داكار ونواكشوط ومراكش ولاجوس والخرطوم ومكة وعدن وكوالالمبور التي يغرب فيها الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح ما بين (1- 12) دقيقة.

أ ش أ

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