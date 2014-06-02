«النيابة الإدارية» تحيل 7 مسئولين بالضرائب للمحاكمة بتهمة الإضرار بالمال العام

قرر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 7 مسئولين بمصلحة الضرائب للمحاكمة لإتهامهم بإلإضرار بالمال العام.

وتضم قائمة المتهمين صلاح سعد مراجع فحص بمأمورية ضرائب عابدين و خالد فتحي مراجع بشعبة الأرباح التجارية و محمد السيد مأمور فحص و أحمد منازع مدير عام ونادية محمود مراجعة فحص و رؤوف صالح مأمور فحص و فاتن محمد باحث قانون بمصلحة الضرائب.

وكشف تقرير الإتهام الذي أعده علي حماد بإشراف المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهمين من الأول حتى الرابع لم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيال الربط بنمازج 3 ’4 حصر رغم علمهم بحكم الإستئناف الصادر في الدعوى 3084 /122 وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الخامسة و السادس أهملا في الإشراف على أعمال المتهمين المتهمين الأول و الرابع مما أدى إلى إرتكابهم المخالفات المنسوبة إليهما ’ وتقاعست المتهمة السابعة عن الحضور أمام الخبير لتقديم مستندات تتعلق بالدعوى 887 صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية و قال أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة و خالفوا التعليمات و إرتكبوا ما من شأنه المساس بالمال العام و إنتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعاً للمحاكمة.