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مرسى يصل إلى أكاديمية الشرطة لاستكمال محاكمته فى قضية «التخابر»

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مرسى يصل إلى أكاديمية الشرطة لاستكمال محاكمته فى قضية «التخابر» مرسى يصل إلى أكاديمية الشرطة لاستكمال محاكمته فى قضية «التخابر»

الرئيس المعزول محمد مرسى

وصل، منذ قليل، إلى مقر أكاديمية الشرطة الرئيس المعزول محمد مرسي، لحضور جلسة محاكمته و35 آخرين من قيادات الإخوان فى قضية «التخابر الكبرى».

وتستأنف، صباح اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية امام ذات الدائرة التي كانت تباشر محاكمة المتهمين، والتي يترأسها المستشار شعبان الشامي.

وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا .

وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد, بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد, وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها, وتمويل الإرهاب, والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان, وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

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